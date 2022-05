Fast alles bleibt beim Alten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der alljährlichen Mitgliederversammlung in der Alten Schule in Waltershofen konnte Vorstand Werner Bachmann eine große Anzahl von Mitgliedern begrüßen. Alle waren erleichtert, dass man sich in dieser Anzahl und Form und ohne Maske wieder treffen konnte.

Trotz der widrigen Corona-Umstände im Jahr 2021 haben die Ehrenamtlichen unter der Leitung von Agnes Höpperle wieder viele Dienste geleistet. Von der Betreuung und Unterstützung zu Hause, über Essen auf Rädern, Seniorentaxi und Spielenachmittag konnten die Leistungen den Menschen angeboten werden. In 2021 wurden aufgrund der Rahmenbedingungen keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Trotzdem konnte die Kassiererin Lisa Eisenbarth-Strauß einen soliden Kassenstand vorweisen.

Bei den anstehenden Wahlen haben sich alle Vorstandsmitglieder wieder zur Wahl gestellt. Zum neuen Vorsitzenden wurde Wolfgang Frühschütz gewählt. Werner Bachmann tauschte mit ihm die Funktion. Er ist nun 2. Vorsitzender und Schriftführer. Lisa Eisenbarth-Strauß kümmert sich weiterhin um die Finanzen. Agnes Höpperle, Inge Elison, Elisabeth Brauchle und Anne Maier ergänzen den Vorstand. Als Kassenprüfer wurden Rudi Mennig und Alexander Bachmann bestätigt.

Der neu gewählte Vorstand bedankte sich bei den Anwesenden und Handelnden. Es wurde angeregt, dass sich der Vorstand in einer kleinen Klausur trifft, um die Themen Personalgewinnung, neue Herausforderungen und Angebote der nächsten Zeit zu analysieren und bei Bedarf darauf zu reagieren.