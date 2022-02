Fasnet im Kindehaus Regenbogen am Gumpiga Dunnstig

Mit Abstand und besonders großer Freude durften die Kinder des Kinderhauses in diesem Jahr eine kleine Abordnung der Narrenzunft Kißlegg begrüßen. Allen voran marschierte die Hudelmusik des Musikvereins Kißlegg in den Garten des Kindehauses ein. Die Kinder, die an diesem Gumpiga Dunnstig auch die Kindergarten-Fasnet feierten, erwarteten die Zunft schon voller Spannung. Da sprangen die Hudelmale, das Reitenderle und der Grundholde durch den Garten und auch der Schnarregagges durfte natürlich nicht fehlen. Zum Abschluss des Besuchs sangen alle zusammen das Kißlegger Fasnetslied.