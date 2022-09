Fanfarenzug Kißlegg zu Gast im Elsass

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg war zwei Tage im Elsass zu Gast. Wie vom Chronisten zu erfahren war, gehen die Einladungen aus Frankreich bereits in die 1990er Jahre zurück. Alle zwei Jahre bestehen die Freunde aus Frankreich auf das Kommen des Fanfarenzugs zu diesem besonderen Event. Übernachtet wird auf einem Campingplatz und das Programm besteht aus einem Fackel- und Festumzug sowie einem Standkonzert.

Hunderte von Menschen säumten die Straßen, schauten und hörten den prachtvollen Festwagen und dem Fanfarenzug zu. Die Musikanten freuten sich auch sehr darüber, so oft auf die schönen Landsknechtsuniformen angesprochen und fotografiert zu werden, die die Mitglieder voller Stolz tragen.

Der Pfifferdaj geht zurück ins 14. Jahrhundert. Seit dieser Zeit kommen hunderte von Musikanten zu diesem außergewöhnlichen Freudenfest. Der Umzug besteht aus Wagenparaden, historisch getreue Nachbildungen mit edlen Ritter in Originalkostümen, Feuerwerke und Beleuchtung der Burgen bei einem Flair, wo der Pfifferdaj bis heute mit seinem authentischen Charakter seine Besucher in den Bann zieht. Nach der Sage lassen die drei aus den Vorbergen thronenden Burgen zu diesem Fest das Wasser im Brunnen auf dem Marktplatz zu Wein werden, der bei guter Kameradschaft genossen wurde.

Interessierte Neumitglieder sind jederzeit willkommen. Der Fanfarenzug probt am Donnerstag um 20 Uhr in der Turn und Festhalle in Kißlegg. Weitere Infos und Kontaktdaten unter www.fz-kisslegg.de.