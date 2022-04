Fanfarenzug Kißlegg plant Ritterfest

Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg hat am Donnerstag, 3. März, unter 2Gplus-Bedingungen eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten. Der Vorsitzende Andreas Puszti bedankte sich zunächst bei allen, die die „Fasnet light“ so schön gemacht hatten. Dann überreichte er Hubert Schöb, die Urkunde mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des Fanfarenzugs für 55 Jahre Mitgliedschaft. Hubert Schöb ist Gründungsmitglied und heute noch mit 85 Jahren aktiver Fanfarenspieler.

Coronabedingt konnten der Pressemitteilung des Fanfarenzugs zufolge erst jetzt verschiedene Urkunden an die Mitglieder überreicht werden. So wurden Diana Kant und Manuela Oswald für zehn Jahre sowie Julius Michel für fünf Jahre Mitgliedschaft im FZ mit einer Urkunde geehrt. Adolf Kolping sagte: „Anfangen ist oft das Schwerste, aber treu bleiben das Beste.“ Das jüngste Mitglied im Fanfarenzug ist 14 Jahre alt und das älteste 85 Jahre, so Vorstand Andreas Puszti, der anfügte: „Eine gute Kameradschaft und Freude an der Fanfarenmusik verbinden Generationen und ist etwas ganz Besonderes in unserer Gemeinschaft.“

Im zweiten Teil der Generalversammlung gaben Puszti und der stellvertretende Vorsitzende Andreas Biechteler bekannt, dass die Gemeinde im Jahr 2024 ein Jubiläumsjahr plane, denn die erste urkundliche Erwähnung Kißleggs als „Ratpotiscella“ liegt dann genau 1200 Jahre zurück. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird das Ritterfest des Fanfarenzugs darstellen.

Bei der anschließenden Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dass sich der FZ erneut dem Kraftakt stellt und ein Ritterfest unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Kißlegg durchführen möchte.