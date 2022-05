Fanfarenzug Kißlegg bestätigt Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg hat am Samstag, 28. Mai turnusgemäß die Generalversammlung abgehalten. Der erste Vorstand Andreas Puszti begrüßte 29 Mitglieder, zwei Ehrenmitglieder sowie den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Alfred Uhl. Der Vorstand zeigte sich nach den schweren Corona-Jahren begeistert, dass die Mitglieder regelmäßig die Proben besuchen und mit neuem Schwung im Verein bei den Aktivitäten wieder durchstartet.

Rückblickend habe man alles richtig gemacht, um die Sicherheit in den Lockdowns zu gewährleisten, aber auch wenn Proben erlaubt waren, wieder eine Zusammenkunft zu ermöglichen. Erfreulich ist auch, dass sich der Fanfarenzug wieder der Herausforderung Ritterfest stellt und daher ist es bereits jetzt notwendig, in die ersten Arbeitseinsätze einzusteigen. Der Zugführer, Marc Rußmann sowie der musikalische Leiter, Reinhold Meier begrüßen ebenfalls den guten Probenbesuch, geben einen Abriss über das Reportwart und stellen einen neuen selbstgeschriebenen Marsch „der Kißlegger“ vor. Weiteres wird festgestellt, das die Kameradschaft und das Beisammensein eine sehr wichtige Grundlage im Fanfarenzug darstellt. Weiter in der Tagesordnung, gibt Kassier, Manuela Deininger ihren Bericht ab. Durch den Lockdown beim Silvesterblasen sowie das Corona-Auftrittsverbot der Bundesregierung konnten im Wesentlichen auch keine Einnahmen generiert werden.

Sehr erfreut war der Zug darüber, dass mit Zoe-Marie Oswald, Julia Keller sowie Michael Schroll drei Neumitglieder aufgenommen wurden. Weiteres berichtet der Zugführer, dass drei weitere derzeit in der Grundausbildung sind und sehr gerne können weitere interessierte dazu kommen. Der Zeugwart, Max Dunst berichtet über einen Großputz im Probelokal und darüber, dass eine Inventur durchgeführt und der Bestand digitalisiert wurde. Das Grußwort der Kolpingsfamilie überbrachte Alfred Uhl, führte die Entlastung durch und übernahm die Leitung der Wahlen, in welchen die Vorstandschaft bestätigt wurde.