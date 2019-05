Familientag als Festausklang

Zum dritten Mal an diesem Wochenende ist „der Dürren“ am Sonntag bevölkert worden. Beim dritten Tag des etwa alle drei bis vier Jahre veranstalteten Farny-Brauereifests stehen traditionell die Familien im Mittelpunkt. Bei freiem Eintritt gab es mit Glücksrad, Eisstand, Kinderschminken, Hüpfburg, Brauereirundgang und Co allerlei Attraktionen.

„Das alles ist ein Dankeschön an unsere Kundschaft und die Region. Ein gewaltiger Aufwand, bei dem die Zufriedenheit der Besucher ganz oben steht“, so beschreibt Farny-Chef Elmar Bentele die Motivation für das Fest, mit dessen Verlauf er sich am Sonntagabend rundum zufrieden zeigte. Wenngleich die Größenordnung die Brauerei an ihre Grenzen führe. „Was wir verbessern können, ist das Parkplatzmanagement.“ Genügend Parkplätze seien da, nur wurde die Beschilderung schnell von parkenden Autos verdeckt, findet Bentele. Zumindest am Sonntag kamen allerdings auch viele Radfahrer zum Fest – wohl nicht zuletzt, weil jeder Radfahrer von der Brauerei ein kleines Präsent erhalten hat.

Der Geschäftsführer schätzt, dass am gesamten Wochenende etwa 10 000 Besucher bei Farny waren und vergleicht die Dimension des Fests mit einem Bezirksmusikfest. Rund 8000 Liter Bier seien ausgeschenkt worden. Dazu ein Rahmenprogramm mit Blasmusik vom „Gamsbart-Trio“, Alphornbläsern und der zur Besichtigung geöffneten Brauerei. Elmar Bentele strahlt, wenn es um die erst vor wenigen Monaten installierten neuen Gähr- und Lagertanks, sowie die neue Kühlanlage geht, die bei den Brauereirundgängen am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Kinder – und auch technikbegeisterte (Groß-)Väter – standen mit großen Augen vor der neuen Ausstattung der Brauerei. Was manche wohl noch mehr zum Strahlen bringt, sind die Beweggründe der Brauerei zur Modernisierung: „Wir haben einfach festgestellt, dass wir in manchen Bereichen noch einen Ticken Luft nach oben haben“, erklärt Bentele. Durch längere Lagerzeiten ließe sich vor allem das „Hofgutsbier“ noch mehr verfeinern.