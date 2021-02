Fahrzeug beschädigt Dachvorsprung in Kißlegg

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat der Polizeiposten Vogt aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Fahrer einen Dachvorsprung beschädigt hat.

Der Unbekannte war am Montag gegen 19 Uhr mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs und touchierte in der Ortsdurchfahrt von Goppertshofen das Dach, heißt es im Polizeibericht. Nach der Kollision suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Dachvorsprung beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529 / 971550 entgegen.