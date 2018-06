Fahrfehler: VW-Bus überschlägt sich

Leicht verletzt hat sich eine 18-Jährige am Mittwoch bei einem Unfall bei Kißlegg. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 8.30 Uhr auf der L 265 in Richtung Rempertshofen unterwegs, als sie - vermutlich wegen eines Fahrfehlers - mit ihrem VW-Bus von der Fahrbahn abkam.

Sie versuchte laut Polizeibericht, gegenzulenken, und übersteuerte vermutlich ihren Wagen. Dieser geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich an der etwa drei Meter hohen Böschung. Mit den Rädern auf der angrenzenden Wiese kam der VW-Bus zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte ins Krankenhaus. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro .