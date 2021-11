Fahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der Wangener Straße gekommen. Ein 32 Jahre alter Fiat-Fahrer war laut Polizei in Richtung Kißlegg unterwegs und bremste kurz vor dem Ortsausgang Zaisenhofen seinen Wagen ab, da er nach links abbiegen wollte. Dieses Bremsmanöver bemerkte ein hinterherfahrender 53-jähriger BMW-Lenker zu spät. Bei der Kollision mit dem Vordermann verletzte sich der Fiat-Fahrer leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den Autos entstand, wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt.