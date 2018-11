Für die SG Kißlegg kann’s nur besser werden

Das Hinspiel gegen den FV Altheim hat am ersten Landesliga-Spieltag einen Vorgeschmack gegeben, wie die Saison für die SG Kißlegg in der Folge laufen würde: Nach dem 2:5 stand die SGK sogleich im Tabellenkeller. Zum Start der Rückrunde fährt Kißlegg am Samstag (14 Uhr) nun nach Altheim zum letzten Spiel vor der Winterpause. Das Motto für die Mannschaft von Trainer Roland Wiedmann könnte – angesichts von nur fünf Punkten aus 14 Spielen – lauten: Es kann nur besser werden.

Verheißungsvoll war der Auftakt für den Aufsteiger Kißlegg gegen Altheim, als sich die Mannschaften in der Hinrunde im Allgäu trafen: Philipp und Fabian Nadig trafen je einmal, nach 20 Minuten stand es 2:0. Doch dann drehten die Gäste aus Altheim auf, erzielten fünf Tore und nahmen drei Punkte aus dem Krumbachstadion mit nach Hause. Für Kißlegg sollte es längst nicht die letzte hohe Niederlage gewesen sein, aber auch Altheim spielte keine Hinrunde, die die Mannschaft ins gesicherte Mittelfeld befördert hätte. So treffen nun am Samstag der Tabellen-13. und der Tabellenletzte aufeinander. Altheim hat von den letzten fünf Spielen vier verloren und eines gewonnen, Kißlegg hat in den jüngsten vier Spielen immerhin vier seiner insgesamt fünf Saisonpunkte geholt. Am vergangenen Wochenende verlor die SGK knapp mit 1:2 beim SV Oberzell, obwohl Fabian Nadig die Allgäuer in Führung geschossen hatte. „Mit mehr Glück hätte da noch einer reinfallen können. Aber wenn du ganz unten stehst, hast du dieses Glück nicht“, kommentierte SGK-Coach Roland Wiedmann die erneute Niederlage. Altheim bekam vom VfB Friedrichshafen ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt. „Das war heute unsere schwächste Saisonleistung“, gab Altheims Abteilungsleiter Florian Geiselhart danach zu.

So ist das Treffen am Samstag eines, das beide Mannschaften in dem Wissen angehen, dass sie nur ein Sieg einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen lässt. Dementsprechend motiviert dürften Altheim und Kißlegg auftreten.