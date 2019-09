Fünf Länder in fünf Monaten: Wie zwei Kißlegger ganz spontan durch Südostasien reisten

„Ich könnte nicht sagen, welches Land mir am besten gefiel“, sagt Jürgen Sontheim über seine fünfmonatige Südostasienreise. Zusammen mit seinem besten Freund, Felix Merz, entschied er sich Anfang des Jahres zum bisher größten Abenteuer seines Lebens.

Sie reisten von einer indonesischen Insel zu nächsten, haben einen Tauchschein in Thailand gemacht und historische Tempel in Kambodscha besichtigt, berichten die beiden.

Auf der Route reisten sie außerdem durch Teeanbaugebiete in Malaysia und durch Nationalparks auf Borneo. Die Landschaft und die Menschen haben sie am meisten beeindruckt.

Job gekündigt, Flug gebucht

Schon zu Schulzeiten sind Felix Merz und Jürgen Sontheim ein Team. Neben einer gemeinsamen Kindheit und demselben Beruf verbindet die Freunde nun auch eine abenteuerliche Reise. Anfang des Jahres entschlossen sich die beiden Schreiner nach Südostasien zu reisen. Bevor es aber losging, kündigt Sontheim seinen sicheren Job und seine Wohnung, um ganz unabhängig in die weite Welt zu tauchen.

Jürgen Sontheim füttert im Norden Thailands einen aus Gefangenschaft befreiten Elefanten. Auf der Farm trugen die Besucher eine spezielle Kluft, damit man die Elefanten beim Matschbaden begleiten konnte. (Foto: Jürgen Sontheim)

Angst um seine Existenz habe er deswegen nicht gehabt, sagt Sontheim. „Ich wollte einfach mal was Neues erleben, außer dem tristen, deutschen Arbeitsalltag, und dazu gehörte halt auch etwas zu riskieren“, sagt er. Nicht lange gefackelt wurde dann ebenfalls bei der ersten Flugbuchung: Am 1. April brach ihr Reisefieber dann vollends mit dem ersten Flug nach Indonesien aus. Weiter haben die Rucksackreisenden allerdings nicht geplant.

Von Indonesien nach Borneo

Sie hätten vorher grob besprochen, welche Länder sie gern sehen wollten, damit die Interessen zusammen passen. Aber um Flüge und Unterkünfte hätten sie sich erst vor Ort gekümmert, erzählt Sontheim. „Wir haben nie mehr als zwei, maximal drei Tage voraus geplant. Wir wollten uns einfach von den Eindrücken und Menschen treiben lassen“, sagt er.

Eine Halbtagestour durch den Dschungel brachte die Kißlegger zu einer Elefantenauffangstation. Im Norden Thailands, in Chiang Mai verbrachten sie zwei Tage bei den Dickhäutern. (Foto: Jürgen Sontheim)

Sie wussten nicht wohin die Reise als nächstes gehen werde. „Und das war auch gut so“, betont er. „Die Route entwickelt sich erst während der Reise selbst, wenn man sich zum Beispiel mit anderen jungen Weltenbummlern austauscht.“ Schließlich begann die Reise in Indonesien und endete auf Borneo. Dazwischen besuchten sie Malaysia, Thailand, Laos und Kambodscha. „In der Regel verbrachten wir niemals mehr als vier Nächte an einem Fleck“, berichtet der 26-jährige Kißlegger.

Ungewolltes Souvenir durch Rollerunfall

Bevor die jungen Männer nach ihrem Thailandaufenthalt über Laos nach Kambodscha reisten, musste Sontheim einen ungeplanten Halt im Krankenhaus einlegen. Bei einer viertägigen Rollertour durch Laos' Flachland verlor er am zweiten Tag die Kontrolle über seinen rund 100 Stundenkilometer schnellen Roller. In einer engen Kurve rutschte er ins Kiesbett der Straße ab und landete zuerst mit dem Gesicht auf dem Boden.

„Zum Glück hatte ich das Helmvisier unten, sonst hätte ich mit meinem ganzen Gesicht gebremst“, kann Sontheim im Rückblick mittlerweile scherzen. Der Roller war verkratzt und verbogen. „Meine Unterlippe war innen und außen aufgeplatzt. Ich war voller Blut und habe die Hälfte eines Schneidezahns verloren.“

„Nächstes Mal würde ich langsamer mit dem Roller fahren“, sagt Jürgen Sontheim, dem beim Unfall ein Stück Zahn weggebrochen ist. Die nächsten Reiseziele stehen aber schon fest: Jamaica und Costa Rica stehen auf der Wunschliste ganz oben. (Foto: Milena Sontheim)

Als er aufstand kamen ihm schon die anderen Mitglieder der Tour entgeistert zur Hilfe, sagt der Kißlegger. Das Skurrile an der Situation: Bevor Sontheim richtig wahrnahm was geschah, beruhigte er erstmal seine Helfer, die beim blutigen Anblick in Panik gerieten. „Ich glaube für die anderen war es schlimmer als für mich.“ Trotzdem brachte ihn sein Freund Felix Merz ins 20 Kilometer entfernte Krankenhaus. Seine Hand und seine aufgeschnittene Lippe wurden mit insgesamt 12 Stichen genäht – ohne Betäubung.

Die rund zwei Zentimeter lange Narbe brachte er als ungewolltes Souvenir mit nach Hause. Nachdem er vom Krankenhaus Antibiotika und Verbandsmaterial bekam, ging es auch schon weiter mit der Rollertour.

Da sie das Ziel der Tagesstrecke erreichen mussten, wurde die Fahrt bis tief in die Nacht noch abenteuerlich: Die Smartphone-Taschenlampe ersetzte das vom Sturz kaputte Rollerlicht, berichtet Sontheim.

„Türkisblaue Lagunen“

Trotz des Zwischenfalls konnte er die Zeit in Laos genießen. „Die verwinkelte Höhlen und türkisblaue Lagunen sind extrem schön“, berichtet er. Einmal seien die Weltenbummler in eine Höhle reingekrochen, in der sich früher Einheimische während eines Krieges versteckten. Ein ganz besonderes Erlebnis war für die beiden auch das Gefühl, ganz oben eines 100 Meter hohen, tobenden Wasserfalls zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Eindrucksvoll war für sie vor allem die grüne Landschaft.

Das Land sei voller Regenwald und grüner Berge. Neben der Landschaft, haben die beiden Freunde vor allem sehr gute zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht. „Wir wurden teilweise von Einheimischen zum Abendessen eingeladen“, sagt der 26-Jährige. Die Hilfebreitschaft und Nettigkeit wäre nicht zu übertreffen.

„Deutsche trifft man überall“

Nicht nur die Einheimischen in Thailand, Laos oder Malaysia waren offen. Sie hätten auch andere junge Touristen getroffen, darunter auch Deutsche, die dasselbe Ziel verfolgten.

Einer kam aus Rosenheim, der andere aus Hamburg - auf Borneo lernten sie sogar einen Leutkircher kennen, der in der Heimat gerade mal 10 Kilometer in Luftlinie entfernt ist. „Deutsche trifft man überall“, sagt der Kißlegger. Im Endeffekt wollten alle, die sie trafen, die Welt erkunden und die Zeit ihres Lebens genießen. Dass sich die Freundschaft in der Zeit zum Schlechteren geändert hätte, finden die beiden nicht. „Klar haben wir uns mal fünf Minuten gezofft, aber das war nichts Tragisches“, sagt Sontheim.

Ich kann nicht sagen, dass mir ein Land von den fünf am besten gefallen hat. Jürgen Sontheim

Felix Merz findet, dass sie die Reise definitiv zusammengeschweißt hat. „Ich kenne ihn jetzt noch besser“, sagt Merz über die Freundschaft. Sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen könnten und eine jahrelange Freundschaft nicht so schnell breche.

„Ich kann nicht sagen, dass mir ein Land von den fünf am besten gefallen hat. Am Ende war es nämlich jeder einzelne Moment, den ich mit tollen Menschen verbracht habe“, sagt Jürgen Sontheim.