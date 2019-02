Förderverein fürs Dorfgemeinschaftshaus

In Waltershofen soll es bald einen neuen Verein geben. Damit will man auf bürgerschaftliche Weise den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses voranbringen. Rund 80 Waltershofener waren zu einem Infoabend in die alte Turnhalle gekommen. Ortsvorsteher Werner Bachmann und Wolfgang Frühschütz, Sprecher der „Initiativgruppe Dorfgemeinschaftshaus“, erläuterten was bisher geschehen ist und wie es weiter gehen soll.

Schon im vor einigen Jahren erstellten Dorfentwicklungskonzept „Waltershofen 2025“ wurde festgestellt, dass die öffentlichen Gebäude in Waltershofen einerseits zu viele sind aber andererseits funktional nicht den heutigen Anforderungen entsprechen. „Das Projekt zieht sich jetzt schon einige Jahre“, berichtete Ortsvorsteher Werner Bachmann. Er ist sich sicher: „Beim Kindergarten läuft’s soweit.“ Der Neubau soll in den anstehenden Haushaltsberatungen im Gemeinderat beschlossen werden.

„In der Priorität nachgeordnet“

Das Dorfgemeinschaftshaus hingegen sei bei der Gemeinde „in der Priorität nachgeordnet“. Es soll eines Tages in einem zweiten Bauabschnitt an den Kindergarten- und Schulkomplex angebaut werden. Um die Planungen voranzutreiben wurde die Initiativgruppe gegründet. Sie setzt sich aus Vereinsvertretern und Ortschaftsräten zusammen. Man möchte auf das Bedürfnis nach einem Dorfgemeinschaftshaus aufmerksam machen und gehört werden im Kißlegger Gemeinderat.

Ein Aspekt bei der Realisierung des Projekts ist Wolfgang Frühschütz besonders wichtig: „Wir sind bereit, zur Finanzierung des Dorfgemeinschaftshauses die alte Schule zu verkaufen.“ Auch die jetzige Dorfmitte, in Waltershofen „Spickel“ genannt, könnte veräußert werden.

„So wie der Dorfplatz Moos ansetzt, ist das kein Zeichen dafür, dass er oft genutzt wird.“, sagte Werner Bachmann. Die Finanzierung sei „der Unterschied zu vielen anderen Projekten in der Gemeinde Kißlegg“, meinte Wolfgang Frühschütz. „Wenn wir Glück haben, wird es ein Nullsummenspiel.“ Es sei nicht so, dass man Waltershofen sage, „Gemeinde zahl du, was ich will.“ Man liefere ein „ordentliches Stück“ Gegenleistung. Dafür erhielt Frühschütz viel Zuspruch im Saal.

Die Initiativgruppe hat die Absicht für das Dorfgemeinschaftshaus einen Förderverein zu gründen. „Wir wissen, dass inzwischen viele dahinter stehen.“, so Wolfgang Frühschütz. Von den 80 Anwesenden beim Infoabend haben sich 40 in Listen eingetragen, um an einer – laut Frühschütz bald stattfindenden - Gründungsversammlung teilzunehmen und Informationen zu erhalten. Die Listen liegen in der Ortsverwaltung aus. Vorbild soll für das weitere Handeln soll der Hallenbad-Förderverein in Wangen sein. Wohlgemerkt im Handeln, nicht im Ergebnis.