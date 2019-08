Exklusivführung mit Sammler Hierling im Neuen Schloss

Joseph Hierling wird am Sonntag, 1. September, um 14 Uhr im Neuen Schloss Kißlegg nochmals durch die aktuelle Ausstellung „Malerinnen des Expressiven Realismus“, Bildkunst „der verschollenen Generation“ führen. In fünf Jahrzehnten hat der Tutzinger Sammler die weltweit bedeutendste geschlossene Sammlung an Expressiven Realisten zusammengetragen, wie es in der Vorschau heißt. Die Führung ist kostenlos. Wegen der großen Resonanz wird die Ausstellung im Neuen Schloss bis 13. Oktober verlängert.