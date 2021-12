EWAV- Foodsharing war mit einem Infostand dabei!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der EWAV, der europäischen Woche der Abfallvermeidung, waren die Kißlegger Foodsaver mit einem Infostand am Samstag, den 27. November, an ihrem Fairteiler vor Ort. Hierbei konnten Infoblätter über Lebensmittelverschwendung, Abfallvermeidung und Foodsharing mitgenommen werden. Ebenso gab es anregende, kurze Gespräche über diese Themen und es konnten wieder Lebensmittel den Besitzer wechseln.

Der ehrenamtliche Verein bedankt sich bei allen Helfern, die zu einem gelungenen Vormittag beigetragen haben. Sie freuen sich auch über die gute Zusammenarbeit mit den Bad Waldseer Foddsavern, von denen sie z.B. das Foodsharing-Banner, laminierte Bilder und Infotafeln ausleihen durften. Ebenso dankbar sind sie für jeden Betrieb, z.B. EDEKA Hammer, Bäckerei Strang-Einhauser und verschiedene Stände des Wochenmarktes und jeden einzelnen Kißlegger Bürger, der das Angebot nutzt, Lebensmittel zu fairteilen.

„Wir werden immer wieder gefragt, ob wir Spenden annehmen. In Kißlegg selbst tun wir das nur, wenn wir z.B. neue Brotboxen o.ä. benötigen. Für die Lebensmittel nehmen wir kein Geld an, da diese an uns kostenlos übergeben und genauso weitergegeben werden.“ sagt Beate Högerle. „Wir sind sehr glücklich über die vielen positiven Rückmeldungen hier im Ort und freuen uns, dass auch viele private Lebensmittel im Fairteiler ihren Besitzer wechseln dürfen!“