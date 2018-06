Evangelische Kirchengemeinde Kißlegg feiert Sommerfest

Bei lauen Temperaturen an die 20 Grad Celsius ist am Sonntag in Kißlegg das Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde gefeiert worden.

Im Rahmen eines bunten Programms versammelten sich auf dem Gelände rund um Kirche und Gemeindehaus zahlreiche Besucher, unter anderem mit musikalischen Beiträgen des Jugendblasorchesters. Dem Mittagstisch voraus ging ein Festgottesdienst mit Pfarrer Jörg Scherer. Traditionell treffen sich beim evangelischen Sommerfest – ebenso wie beim katholischen Pfarreifest – die Gemeindemitglieder beider Konfessionen zum gemütlichen Beisammensein. Gelebte Ökumene eben. (pama)