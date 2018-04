Essenszuschuss wird weiter gewährt

Zur Kenntnis wurde den Gemeinderäten bei der jüngsten Sitzung der jeweilige Jahresabschluss der Dr.-Franz-Reich-Stiftung und der Geschwister-Walser-Stiftung vorgelegt.

Aus dem Erlös der Dr.-Franz-Reich-Stiftung wurden gemäß dem Stiftungszweck im vergangenen Jahr 1500 Euro für die Interdisziplinäre Frühförderstelle Mobile und 3776 Euro an Zuschüssen für Mittagessen an der Förderschule, den Kindergärten St. Hedwig, St. Monika und St. Gallus und dem Hort der Stiftung St. Anna ausgeschüttet. „Wir profitieren insofern, dass wir das Essen mit jeweils 50 Cent bezuschussen können“, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Der Essenszuschuss soll auch ein weiteres Schuljahr gewährt werden. Abzüglich der Verwendungen ergab sich für die Dr.-Franz-Reich-Stiftung ein Einnahmeüberschuss in Höhe von 5033 Euro. Davon wurden 3068 Euro für die Tilgung des 1996 im Zuge der Ortskernsanierung grundlegend sanierten Hauses verwendet, 1965 Euro der Sonderrücklage zugeführt, die insgesamt einen Stand von 135 000 Euro aufweist.

Die Geschwister-Walser-Stiftung hatte 2017 Zinsen und Mieteinnahmen für Stellplätze in Höhe von 543 Euro zu verbuchen. Dem gegenüber standen Ausgaben für Inventarisierung, Baudokumentation, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anwesens in der Kirchmoosstraße in Höhe von 26 500 Euro. Der Abmangel in Höhe von 26 000 Euro wurde der Sonderrücklage entnommen. Für den Erwerb des Gebäudes und Grundstücks in der Kirchmoosstraße wurden weitere 237 000 Euro eingesetzt, sodass die Rücklagen auf knapp 196 000 Euro zurückgegangen sind.

Im Zuge des Vortrags erklärte Bürgermeister Krattenmacher: „Wir wollen das Haus Walser so gut wie möglich erhalten und für Führungen nutzbar machen.“