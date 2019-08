Es wird zur Heideblüte im Arrisrieder Moos gewandert

Die Gemeinde Kißlegg und der Naturschutzbund (Nabu) Leutkirch laden am Freitag, 9. August, zu einer Wanderung ins Arrisrieder Moos ein. Heinrich Wiltsche vom Schwäbischen Albverein und Wibke Wilmanns vom Nabu führen durch eines der größten Hochmoore im württembergischen Allgäu. Der Naturerlebnisweg wurde mit neuen Infotafeln ausgestattet, heißt es in der Ankündigung. Diese informieren über die Entwicklung des Moors nach der letzten Eiszeit. Einzigartig sei ein Pollendiagramm, das 10 000 Jahre Vegetationsgeschichte erläutert. Die Reste einer Torffabrik und weitere Spuren zeugen von über 200 Jahren Torfabbau. Durch die Entwässerung ist das Moor großflächig verheidet. Seit 2012 verändert sich das Moor durch Wiedervernässungsmaßnamen erneut. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahnhof Kißlegg zur Bildung von Fahrgemeinschaften sowie um 14.15 Uhr am Südeingang des Arrisrieder Mooses bei Hilpertshofen. Foto: Veranstalter