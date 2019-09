Es gibt noch Karten: Immenried feiert seine Helden mit Giovanni Zarella

Bei einer großen Party in Immenried am Samstag, 21. September, rückt SWR4 mit dem Format „Unsere Helden“ laut Veranstatlungsanküdigung Menschen in den Fokus, die sich für ein gutes Miteinander, ein aktives Vereinsleben und eine lebendige Gemeinschaft in einer der 250 Gemeinden Baden-Württembergs mit weniger als 5000 Einwohnern einsetzen.

In Immenried sind das Reitsportlerinnen, die beim Voltigieren mit akrobatischen Übungen für Furore sorgen, und der Immenchor unter der Leitung von Simone Hausmann und Bettina Ohlinger. Begleitet wird dieser von einem Stargast: Giovanni Zarrella, der die bekanntesten deutschen Schlagersongs neu auf Italienisch interpretiert hat. Durch den Abend führt SWR4 Moderator Jörg Assenheimer, flankiert wird auch er von einem Immenrieder: Timo Schmid ist Mitglied im ortsansässigen Theaterverein und hat schon den ein oder anderen Auftritt auf der Bühne vorzuweisen. Restkarten sind in der Ortsverwaltung Immenried und im Gäste- und Bürgerbüro Kißlegg erhältlich.