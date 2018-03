Erste Versammlung seit 2014

Eigentlich sollte sie alle zwei Jahre stattfinden: Am Montagabend trat zum ersten Mal seit 2014 wieder der Kißlegger Seniorenrat zur Hauptversammlung im Ulrichspark zusammen. Neben der Wahl des Vorstandsteams stand unter anderem auch die Vorstellung der neuen Vorsorgemappe der Gemeinde auf der Agenda.

Durch zwei Rücktritte aus dem Vorstand sei man „ein wenig aus der Bahn geworfen worden“, erklärte Friedrich Rockhoff, der diesem Gremium angehört, den 25 Interessierten. In drei bis vier Vorstandssitzungen pro Jahr habe man die Arbeit des Seniorenrats aber fortgesetzt. „Als die Gründung des neuen Sozialvereins Form annahm, war für uns klar: Da gehören wir hinein“, stellte Vorstandsmitglied Erich Teufel fest. Als Untergruppe des Vereins „Bürger für Bürger“ wird der Seniorenrat also künftig arbeiten. Teufel gab einen Rückblick über vergangene Initiativen, die vom Hinwirken auf einen Aufzug im Neuen Schloss vor einigen Jahren bis zum jüngst beschlossenen Vitalbereich auf dem neuen Spielplatz in der Becherhalde reichen. „Leider werden aus der Bürgerschaft nur sehr wenige Probleme an uns herangetragen“, bedauerte Teufel.

Gemeinderätin Petra Evers (CDU) bemängelte die Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenrats: „Ich weiß nicht, überlies ich es immer, oder geht es auch anderen so, dass man sich fragt, was der Seniorenrat eigentlich macht?“ Teufel gestand: „Wir sind bis jetzt wirklich kaum an die Presse gegangen, wollen das aber ändern.“ Friedrich Rockhoff ergänzte: „Dass wir da weniger präsent sind, liegt daran, dass wir mehr Kümmerer sein wollen und nicht anderen Veranstaltern in die Quere kommen wollen.“ Es gebe in Kißlegg ja bereits ein – für die Ortsgröße – sehr vielseitiges Angebot unter anderem von Seiten der Kirchen.

Rockhoff berichtete aber auch von frustrierenden Unternehmungen, wie der Aktion „Leih-Oma“, die vor einigen Jahren fehlgestartet sei. Das Scheitern führten viele darauf zurück, dass Kißlegg dafür zu ländlich geprägt sei. „Wir sind hier halt nicht so anonym wie beispielsweise in Ravensburg“, sagte Gemeinderätin Monika Dobler (SPD), die auch dem Vorstand des Seniorenrats angehört. Margret Kehle befand: „So was braucht einfach viel mehr Zeit, bis es die Leute annehmen.“ Kehle hatte einst einen kostenlosen Besuchsdienst für ältere initiiert, der aber „außerhalb der Heime nicht angenommen wurde“. Auch ein Bürger mit Sehbehinderung brachte sich in die Versammlung ein: „Ich kann ihnen nur ganz allgemein sagen, was für Blinde eminent wichtig ist, ist oft auch für ältere Menschen von Vorteil.“

Auch das Thema „Bürgerbus“ wurde angesprochen. Bis jetzt sei die Gemeinde dagegen gewesen, erläuterte Rockhoff. „Wir leisten uns hier einen hochwertigen öffentlichen Nahverkehr mit Bahnanschluss und allem, da wollen wir eigentlich nicht gegensteuern.“ Dennoch interessierte er sich für die Meinung der Anwesenden. Diese waren jedoch größtenteils der Meinung, dass sich in Kißlegg die Betroffenen über Familie, Nachbarn und Freunde selber helfen.

Einstimmig ist das fünfköpfige Vorstandsteam wiedergewählt worden, bevor im zweiten Teil des Abends Claudia Müller von der Gemeindeverwaltung die neue Vorsorgemappe „An alles gedacht?“ vorstellte. Der Ordner beinhaltet Notrufnummern ebenso wie Platz für Patientenverfügungen, Bankdaten oder Informationen darüber, was nach dem Tod zu erledigen ist. „Da entscheidet natürlich jeder selbst, was er einträgt“, stellte Müller klar. Sie ist sich bewusst: „Der Ordner kann natürlich nicht alles umfassen.“ Unter den Versammlungsteilnehmern gab es viel Lob für Müllers Arbeit. Erich Teufel befand: „Sowas sollten nicht nur die Alten machen, das sollte man machen sobald man eine Familie gründet.“ Ab wann die Vorsorgemappe zu erwerben ist, wird in den kommenden Wochen im „Kißlegger“ bekannt gegeben.