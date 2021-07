Erste Präsidentin übergibt ihr Amt

Der Rotaryclub Wangen-Isny-Leutkirch hat einen neuen Präsidenten: Joachim Dufner aus Wangen übernimmt das Amt von Präsidentin Katharina Beyersdorff.

„Nicht zu glauben, was für ein Termin“, eröffnete Katharina Beyersdorff das Übergabemeeting sichtlich überwältigt: Die Zusammenkunft war das erste Wiedersehen nach einer monatelangen Pause, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Normalerweise treffen sich die Rotarier einmal pro Woche abwechselnd in einer Gaststätte in Wangen, Isny oder Leutkirch. Seit Anfang November fanden die Meetings nur noch online statt. Umso größer sei die Anerkennung für die Leistung aller gewesen, die sich trotz er Distanz in Aktionen und Ämter eingebracht hatten.

Allen voran Katharina Beyersdorff: „Du hast es geschafft, den Club am Laufen zu halten“, hat Past-Präsident Uwe Strömer das Engagement der Kissleggerin in ihrer Funktion als Vorsitzende laut Pressemitteilung gelobt. „Ein Hauptanliegen war unter anderem, den Club für potenzielle Neumitglieder attraktiv zu gestalten.“

Parallel dazu habe Katharina Beyersdorff in Zusammenarbeit mit Freunden aus dem Club große internationale Projekte auf den Weg. Sie nutzte die neuen Medien für Vorträge, unterstützte das Kids Camp und andere rotarische Ideen, wie die Ausrottung der Kinderlähmung. „Du hast das schwierige Jahr zu etwas besonderem gemacht“, wird Uwe Strömer zitiert.

Katharina Beyersdorff habe sich bei allen bedankt, die sie durch das schwierige Jahr begleitet haben und übergab Clubkette, Kuhglocke und Grubenlampe an Joachim Dufner, der die Symbole ein Jahr lang in Ehren halten wolle. Sein Motto für das bevorstehende Clubleben: „Herausforderung Demografie“.

Er wolle die Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Klimawandel in Vorträgen und Aktionen genau beleuchten. „Die übergeordnete Frage ist: Wie wollen wir in Zukunft leben? Für mich ist Demographie ein Wort mit unzähligen Herausforderungen.“

Für seinen Einsatz um die Wangener Hospizbewegung habe er an diesem Abend unerwartet eine Sonderauszeichnung erhalten: die Paul-Harris-Nadel für herausragende Leistungen. Auch Katharina Beyersdorff, Heinz Bucher aus Isny, Amin Taher aus Grünkraut und Dieter Hummel aus Leutkirch seien für ihre Einsätze in internationalen, regionalen und clubinternen Projekten mit einer Nadel und einer Urkunde ausgezeichnet worden.

Den Abend, den die Alphornbläser aus Karsee eröffnet hatten, schloss Joachim Dufner mit einem Zitat von Franz-Josef Radermacher: „Wir mit unserem Wohlstand sind das Problem.“ Er rief seine rotarischen Freunde auf, sich zu engagieren und Leben zu verändern. „Ich freue mich auf ein spannendes rotarisches Jahr mit Euch.“

