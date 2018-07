Erleichtert und stolz konnten am Ende des Schuljahres 25 Zehntklässler und 26 Neuntklässler der Grund- und Werkrealschule Kißlegg (GWRS) ihre Abschlusszeugnisse von Schulleiterin Doris Kurzhagen in Empfang nehmen. Mit viel Musik unter der Leitung der Musiklehrkräfte Ralf Gommeringer und Tanja Reikowski und eindrucksvollen Aufnahmen der Abschlussfahrten nach Stuttgart und Berlin unterhielten die Schüler und Schülerinnen alle Gäste in der vollbesetzten Mensa.

Kurzhagen nahm in ihrer Ansprache den Leitspruch der Einladung „nur wer den Weg kennt, kennt das Ziel“ zum Anlass, die Bedeutung von zielgerichtetem und zukunftsorientiertem Lernen zu beleuchten, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.

Die launige Rede der stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Daniela Frick verglich das Schülerdasein mit einem Fußballspiel, bei dem auch alles dabei sein kann, von Erfolgen über Ausfälle bis hin zu gelben Karten. Bürgermeister Dieter Krattenmacher zeigte sich erfreut, dass die Kißlegger Werkrealschule einen festen Platz in der Schullandschaft einnimmt und ermutigte die Schulabgänger ebenfalls, die nächsten Schritte auf dem Weg in den Beruf zu machen.

In der Klasse 10 waren Daniel Michel und in Klasse 9 Isabell Huß mit einem Durchschnitt von 1,1 jeweils Klassenbeste. Nicht nur für die Schüler der 10. Klassen war es ein Abschied von der Schule. Die seit 1982 an der Schule tätige Lehrerin Elisabeth Erne, die unzählige Schüler zum erfolgreichen Schulabschluss geführt hat, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Die Klassenlehrerin der 9. Klasse Theresia Insam wird von 27 Jugendlichen 21 auch durch das 10. Schuljahr zur Mittleren Reife führen.

Belobigungen (B) und Preise (P):

Klasse 9: Marina Birle (P), Isabell Huß (P), Iman Ismailat (P), Zippora Lutz (P), Ronja Scheppe (P), Sophia Singh (P), Silke Stützenberger (P), Daria Thum (P), Nele Augsten (B), Michelle Keller (B)

Klasse 10: Stephan Tom Schweighöfer (P), Daniel Michel (P), Florian Borbas (P), Finn Bischofberger (B), Marc Burkhardt (B), Peter Reifegerst (B), Sabrina Bader (B), Julia Müller (B), Susanne Wunder (B).