Erinnerungen, Worte, Lieder zur Verabschiedung des Kißlegger Realschul-Rektors Franz Biggel-Blaschko

„Wir wissen, dass Deine Brigitte seit zwei Jahren auf dich wartet“ – so nannte Schulamtsdirektorin Petra Blust einen der Gründe der für den Abschied vom Realschulrektor Franz Biggel-Blaschko bei der Feierstunde. Dabei gab es Musik, Abschiedswort viel Plauderei aus dem Nähkästchen.

Lange Jahre habe Biggel-Blaschko als Lehrer auf der „rauen Schwäbischen Alb gearbeitet“, rief Blust in Erinnerung. „Eines hat dabei in keinem Jahr gefehlt: der Versetzungsantrag ins Allgäu.“ Nach einer Station Isny kam Biggel-Blaschko 2006 an die Realschule in Kißlegg. Stabilität habe Biggel-Blaschko dabei vor allem durch sein, wie Bürgermeister Dieter Krattenmacher es nannte, „unwahrscheinlich ausgeprägtes Gefühl für Harmonie“ herbeigeführt. „Manchmal hatte ich das Gefühl, die Realschule ist so ein bisschen ein Ponyhof“, berichtete der Rathaus-Chef. Heute sei die Kißlegger Schule hoch anerkannt in der Region. „Neben dem, was Sie sonst gearbeitet haben, waren Sie auch immer ein hervorragender Bauleiter“, lobte Krattenmacher. In der Rektoren-Zeit von Biggel-Blaschko seien am Schulzentrum insgesamt sieben Millionen investiert worden. Darum beneidete ihn in seinem Grußwort auch Rektoren-Kollege Heiko Kloos. Mit Biggel-Blaschko verliere man einen tollen Kollegen. Renée Motz vom Elternbeirat lobte die „mitmenschliche, wertschätzende Art des scheidenden Rektors.“

Der bildhafte Rückblick des Kollegiums zeigte den „Chef“ als Band-Leader, Snowboardfahrer, Saunagänger und einer, „der immer einen Bleistift oder ein Plektron zum Gitarre-Spielen dabei hat. Die Musik durfte für ihn nie fehlen: Eröffnet wurde der Festakt folglich mit einem Bläserklassen-Best-Of unter der Leitung von Christoph Dürr, abgeschlossen mit einem ergreifenden „Thank you fort the music“ des großen Kollegiumschors. Franz Biggel-Blaschko zeigte sich von alledem tief gerührt und schloss mit einem herzlichen „Machet’s guat“.