Erfinder stellen ihre Einfälle in Kißlegg vor

Der Erfinderclub Allgäu-Oberschwaben zeigt in einer Ausstellung in der Kisslegger Schalterhalle der Volksbank einige der Erfindungen seiner Mitglieder. Zur Eröffnung am Donnerstag, 3. Mai, ab 17 Uhr, werden die Erfinder anwesend sein und können den Gästen Auskunft zu ihren Ideen geben, teilen die Veranstalter mit.

Hausherr Engelbert Weber wird in einem Grußwort über die Arbeit der Volksbank in der Region berichten. Vom Vorsitzenden des Erfinderclubs, Rolf Schiller, werden die Zuschauer Überlegungen zur Lage der Freien Erfinder in Deutschland hören. Es könne viel verbessert werden, ist dem Pressetext des Vereins zu entnehmen. Mit dieser Ausstellung möchte der Erfinderclub die Arbeiten der Mitglieder der Öffentlichkeit vorstellen, heißt es in der Mitteilung.

Mehr als 20 Exponate und Kleinexponate in einer Vitrine

Zur Ausstellung kommen mehr als 20 Exponate und Kleinexponate in einer Vitrine, die größeren werden auf Plakaten präsentiert. Die Neuheiten von circa zwölf Erfindern reichen von Hilfen zur Erleichterung des täglichen Lebens – auch für Menschen mit Handycap – bis zum Schutz von Mensch und Tier. Zu sehen sind unter anderem eine Kombination zur Wärme- oder Stromspeicherung mit Infrarotheizung, eine sichere Eisrettungsleiter, ein Zeckenstick, ein Rollstuhllift, ein Wasserveredler und eine Greifvorrichtung gegen Nacktschnecken.

Club existiert seit 15 Jahren und ist für jedermann offen

Der Erfinderclub existiert seit 15 Jahren und ist für jedermann offen, der vertraulichen Rat zu seinen erfinderischen Ideen sucht. Die Mitglieder treffen sich jeweils am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Gasthaus Ochsen in Kißlegg. Seine Tätigkeit ist nicht eng auf die Region begrenzt. Aus der Erfahrung von über 200 Beratungen für Erfinder werden Themen von der Erfindungsanmeldung bis zur Vermarktung behandelt. Auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung des Landkreises (www.wir-rv.de) finden sich Tipps und Erfahrungen. Aktuell arbeitet der Verein daran, eine gemeinsame Internetplattform für Erfinder in Deutschland zustandezubringen, um deren Neuheiten bekannt zu machen.