„Elektro Schneider“ aus Kißlegg präsentiert Firmenneubau

Ludwig Schneider der Zweite, Vater von Seniorchef Ludwig dem Dritten, benutzte 1979 als einer der ersten Handwerker im Landkreis einen Computer, um die Buchhaltung zu digitalisieren. Juniorchef Florian Schneider will mit dem neuen Firmengebäude nun zeigen, wie Digitalisierung im Handwerk gelingen kann. Das wurde bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen klar.

Passend zum 100. Geburtstag des Elektrotechnik-Unternehmens „Elektro Schneider“ wurde im August das neue Firmengebäude im Kißlegger Neubaugebiet Becherhalde eingeweiht. Am vergangen Wochenende feierte Florian Schneider den Meilenstein nun mit mehr als 800 Besuchern. An dem Tag öffnete er die Türen für Ortsansässige, Interessierte, Mitarbeiter, Freunde und Kunden. Das kam gut an, denn 160 Menschen wurden durch das neue Haus geführt. Die meisten Besucher haben großes Interesse bekundet, sagt die Assistentin des Geschäftsführers Tanja Schroll. Sie zieht eine positive Bilanz: „Wir bekamen rundum ein gutes Feedback – vor allem zur Architektur und zum Raumangebot“, sagt sie. Natürlich habe auch das schöne Wetter zu einem erfolgreichen Tag beigetragen.

„Ein Vorreiter der Digitalisierung im Handwerk.“ Mit diesen Worten lobte der Leiter des Weiterbildungszentrums für innovative Energietechnologien der Handwerkskammer, Rolf Schäfer, den Geschäftsführer. Das in Silber strahlende Gebäude zeige gute handwerkliche Arbeit und demonstriere, dass Florian Schneider den Wagemut habe, neue Technik anzugehen und umzusetzen.

Mit dem neuen Firmengebäudes zeigte Florian Schneider einige digitale Neuheiten. Das Gebäude sei mit der neusten Smart-Home-Steuerung ausgestattet, erklärte Schneider während der Betriebsführung zum Firmenjubiläum. Außerdem werden mit dem selbst entwickelten Energiemanagementsystem Ressourcen effizient genutzt, so der Juniorchef. Die Neuerungen seien im Gegensatz zum früheren Firmensitz im Kißlegger Ortskern enorm. „In der Kirchmoosstraße war der ,Besprechungsraum’ auf dem Toilettengang“, erinnert er sich. Bei dem jetzigen „Meeting Point“ hätten die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich untereinander oder mit Kunden bei einem Kaffee auszutauschen. Schneider lege viel Wert auf das Wohl seiner Mitarbeiter, deshalb gebe es nun genügend Rückzugsorte. Angesichts des Fachkräftemangels brauche ein modernes Unternehmen attraktive Konditionen, sagte er. Für seinen IT-Nachwuchs habe er deswegen zum Beispiel einen eigenen Testraum angelegt, berichtet der Diplom-Elektroingenieur. Auch die Abteilung des Kundendienstes bekam eine neue technische Ausstattung.

Um den Arbeitsalltag so effizient wie möglich zu machen, wurden das Lager und die Materialausgabe neu strukturiert. Steffen Schmitt ist Obermonteur und schätzt vor allem die Verbesserung im Lager, wie er bei der Jubiläumsfeier erzählte. „Ich muss das Material für meine Baustelle nicht mehr jeden Morgen selbst zusammensammeln. Jetzt gebe ich am Vortrag einfach die Bestellung beim Lageristen ab und kann es am nächsten Tag abholen“, so der 27-Jährige. „Auch Baumaschinen und Elektromessgeräte sind extra gelagert“, erklärte Schneider weiter. „Wenn man jetzt was sucht, weiß man genau wo es zu finden ist. Das spart vor allem Zeit, denn vorher waren die Geräte wegen Platzmangels über zwei Büros und drei Schränke verteilt“, sagte er dazu.

Dass die Digitalisierung für ihn einen hohen Stellenwert hat, zeigte Schneider auch im Schulungsraum. Die neueste Präsentationstechnik nütze nicht nur seinen Auszubildenden, sondern soll künftig auch für externe Schulungen zur Verfügung gestellt werden. Damit die Zugänge kontrolliert werden können, seien alle Türen mit einem biometrischen Sicherheitssystem ausgestattet. Man bekomme nur Zutritt, wenn der Fingerabdruck gespeichert und für den jeweiligen Raum freigegeben ist, erklärte Florian Schneider. Doch nicht nur für seine Mitarbeiter habe sich der Arbeitsalltag durch den Umzug geändert, erklärte Schneider: Er bekam nach zwölf Jahren sein erstes eigenes Büro.