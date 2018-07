Eine neue, soziale Mitte soll in Kißlegg entstehen

Das Thema Obdachlosen- und Asylunterbringung ist auch auf der Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 11. Juli, ab 18 Uhr im Neuen Schloss in Kißlegg. Dabei wird es unter anderem um den Kauf der Wohncontainer und die Wohnsituation in Kißlegg gehen. Bürger können um etwa 19 Uhr Fragen an die Gemeindeverwaltung stellen.