Einbruchsversuch in der Herrenstraße

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herrenstraße in Kißlegg einzubrechen.

Der Täter habe laut Polizeibericht versucht, das Schloss der Tür zu einer Wohnung im Dachgeschoss mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, die Tür aufzubrechen. Am Schloss entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.