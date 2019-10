Einbruch in Baumarkt aufgeklärt

In der Nacht von Dienstag, 22. Oktober zu Mittwoch, 23. Oktober wurde in einen Baumarkt im Stolzenseeweg in Kißlegg eingebrochen. Nun hat die Polizei in diesem Zusammenhang drei Tatverdächtige festgenommen.

Wie die Beamten in einer Meldung schreiben, habe eine Streife der Grenzpolizei in Lindau drei Männer im Alter von 25 bis 31 Jahren mit Wohnsitz in Rumänien und Italien kontrolliert, die in einem Auto auf dem Parkplatz Ettenweiler an der Autobahn 96 ihr Nachtlager aufgeschalgen hatten.

Bei der Überprüfung der Männer und des Fahzeigs sei den Beamten vor Ort Einbruchswerkszeug und Diebesgut festgestellt, das dem Einbruch zugeordnet werden konnte.