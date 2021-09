Einbrecher steigen in mehrere Geschäfte in Kißlegg ein

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Kißlegg offensichtlich nicht nur in eine asiatische Gaststätte in der Schlossstraße eingestiegen (SZ berichtete). Auch in einem italienischen Restaurant in derselben Straße und einer Metzgerei in der Jägerstraße waren Einbrecher am Werk, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Metzgerei drückten die Täter eine Schiebetür auf und durchsuchten in den Geschäftsräumen mehrere Schubladen und Schränke. Sie nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag mit sich, ehe sie das Gebäude wieder verließen. Auch in der italienischen Gaststätte hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen. Sie stiegen über ein Fenster ein und stahlen Einnahmen und Wechselgeld von vierstelligem Wert.

Der Polizeiposten Vogt hat Ermittlungen eingeleitet und geht davon aus, dass ein- und dieselben Einbrecher unterwegs waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 07529 / 97156-0 erbeten.