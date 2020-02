Einbrecher stehlen Bargeld

Beim Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet Stolzenseeweg haben unbekannte Täter zu Beginn der Woche Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt öffneten die Diebe zwischen Montag, 3. Februar, gegen 18.30 Uhr und Dienstag, 4. Februar gegen sieben Uhr gewaltsam ein Rolltor der Lagerhalle und stiegen dann ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, brachen die Diebe eine Tür auf. Auf der Suche nach Beute fanden sie eine Kasse, aus der sie Geld entwendeten. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1 000 Euro.