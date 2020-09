Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Mehrere Werkzeuge waren die Beute eines Einbrechers, die er jedoch am Sonntag gegen 00.20 Uhr im Löhleweg in Kißlegg zurücklassen musste. Nachdem der Hausbesitzer überraschend nach Hause kam, versteckte sich der Täter laut Polizeibericht zunächst hinter einer Mülltonne und rannte dann in Richtung Ortsmitte davon. Zurück blieb neben dem Diebesgut auch das Fahrrad und mehrere Gegenstände des Täters. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter 07529/971560 in Verbindung zu setzen.