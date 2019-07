Ein neues Dorfgemeinschaftshaus für nur 1850 Euro: Ist das möglich?

Als vor Jahren das Dorfentwicklungskonzept „Waltershofen 2025“ erstellt worden ist, war bereits die Erkenntnis da, dass es in Waltershofen zu viele, aber nicht die richtigen öffentlichen Gebäude gibt. Mit dem Neubau des Kindergartens – die Ausschreibungen beginnen voraussichtlich im Herbst – geht es nun ans Eingemachte.

Geht es nach dem Ortsvorsteher Werner Bachmann und der Mehrheit der Ortschaftsräte, soll andockend an den Kindergarten und die Grundschule ein Gebäudekomplex mit Ortschaftsverwaltung und Dorfsaal entstehen. Bachmann und Vertreter des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus (DGH) legten in der jüngsten Sitzung Vorschläge für die Nutzung und die Finanzierung vor.

Es war ein psychologischer Kniff, den der Vorstand des Fördervereins DGH in seine Präsentation eingebaut hatte: Als er die Finanzierungsrechnung für den Dorfsaal vorlegte, blieben am Schluss 1850 Euro offen stehen, welche die Gemeinde Kißlegg zu tragen hätte. „Das hört sich fast zu gut an, ich weiß, aber es ist eine solide Finanzierung“, sagte Wolfgang Frühschütz. Die alte Schule und das Rathaus würden hierfür verkauft werden, außerdem erhofft man sich seitens des Vereins – es wurden bereits Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt – Förderungen aus ELR-Töpfen. Nach aktuellem Stand müsste der Dorfplatz, in Waltershofen auch Spickel genannt, nicht verkauft oder zu einem Bauplatz gemacht werden. Außerdem rechnet der Förderverein mit Spenden und Sponsoren sowie einem Beitrag zur Finanzierung „aus bürgerschaftlichem Engagement“, wie Frühschütz es nannte.

Planerin und Fördervereinsmitglied Sylvia Elison-Keib erklärte das Gesamtvorhaben im Detail. Die Ortschaftsverwaltung soll im Obergeschoss der Schule untergebracht werden, an welche sich ein Verbindungstrakt mit Foyer anschließt. Von diesem aus gelangt man in den großen Dorfsaal (120 Sitzplätze an Tischreihen, 200 bei Konzertbestuhlung). Der Dorfsaal wiederum soll verbunden sein mit dem Multifunktionsraum und der Cateringküche des Kindergartens. Zudem soll vor dem Dorfsaal ein neuer Dorfplatz entstehen und die Toiletten der Schule aus den 60er-Jahren sollen saniert werden.

Die Gesamtkosten werden auf etwa vier Millionen Euro veranschlagt. Rund 2,5 Millionen entfallen auf den bereits im Gemeinderat beschlossenen Kindergarten. Mit 1,27 Millionen Euro schlagen Dorfsaal und -platz zu Buche. Für den Umzug der Ortschaftsverwaltung werden etwa 290 000 Euro benötigt. Laut Frühschütz müsste sich die Gemeinde hier mit etwa 75 000 Euro beteiligen.

Der Präsentation schloss sich eine lebhafte Debatte im Ortschaftsrat an. Armin Kohler (ELK) äußerte Bedenken, dass sich das Ortsbild eines Tages so verändert habe, „dass man Waltershofen nicht wiedererkennt.“ Außerdem zweifelte er an dem Bedarf. „Die Vereine haben doch größtenteils ihre Räume.“ Ähnliches äußerte Ortschaftsrat Johannes Frommknecht (ELK), der zudem befand: „Die öffentlich Hand sollte keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie sein.“ Dem hielt Wolfgang Frühschütz entgegen: „Das Haus soll für alle da sein, von der Krabbelgruppe bis zum Seniorentreff.“ Armin Kohler bekundete: „Ich bin ja auch begeistert vom Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried. Aber da sind auch einige Vereine mit im Boot.“

Julia Numßen (ELK) fragte, ob nicht ein Architektenwettbewerb angebracht wäre. Laut Bachmann würde dies allerdings Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen und zeitlich eventuell die Chance für Förderanträge verstreichen lassen. „Die Strategie, gute Pläne in der Schublade zu haben und dann im richtigen Moment auf den Tisch zu legen, sei bislang sehr erfolgreich gewesen.“ Benedikt Huber (CDU) und Joachim Kappler (FW) hielten Plädoyers dafür, „diese einmalige Chance zu nutzen“. Ohne Gegenstimme, aber bei drei Enthaltungen und sechs Annahmen, beschloss der Ortschaftsrat den Gemeinderat um die Beauftragung der Planungsarbeiten und das Stellen von Förderanträgen zu beten.