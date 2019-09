Ein-Mann-Demo gegen Pflegeheim-Aus

Er hat es angekündigt und durchgezogen, wenn auch mit Verspätung: Helmut Kehl hat am Samstagnachmittag gegen die Schließung des Pflegeheims Bärenweiler demonstriert. Auf der Wiese gegenüber des Anwesens veranstaltete Kehl die Ein-Mann-Demo. „Ich komme später als angekündigt, mein Transparent hat mich länger aufgehalten, bin halt nicht mehr so geübt wie in Studententagen“, sagte er als er um 15 Uhr sein Transparent ausrollte. Mit vorbeikommenden Radfahrern und Fußgängern suchte er das Gespräch. Angeprangert hat er auf seinem Plakat neben dem Träger des Pflegeheims auch den Landessozialminister. Die geplante Schließung der Kinderklinik in Wangen ist ebenfalls auf dem Transparent thematisiert.