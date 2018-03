Ein kunterbunter Umzug geht durch Kißlegg

Kalt war’s, trocken war’s – und schön war’s. So oder so ähnlich lässt sich der gut eineinhalbstündige Kißlegger Narrensprung mit 2500 Hästrägern aus 36 Zünften und Gruppen und 3500 Zuschauern am Samstagnachmittag zusammenfassen. Die Lust an der Narretei war deutlich spürbar. Die „Chemie“ zwischen Narren und Zuschauern passte.

So ganz genau kann man nicht sagen, wer mehr Freude am närrischen Spiel hatte. Ein kurzes „Huh“ reichte. „Guck mol, was dia für Sätz‘ mache kann“, raunte eine Hexe der anderen zu – und meinte eines von mehreren Mädels, die am Straßenrand kreischten, sich erschrecken ließen, in eine Einfahrt rannten, aber auch ihren Spaß hatten. Andernorts lugten Narren in Fenster, ließen ihre Rufe erklingen, verteilten ihre Süßigkeiten – und erfreuten sich auch an den vielen Verkleideten entlang der Umzugsstrecke. Erstmals hatte die Narrenzunft die Ehrentribüne auf den Rathausplatz, Ecke Schlossstraße – Dr. Franz-Reich-Straße, verlegt. Aber auch an der Herrenstraße war es den Narren noch nach „Kappen verziehen“, das eine oder andere junge Mädel über die Schulter legen oder Schnürsenkel herauszuziehen oder im schlimmsten Falle beide Schuhe aneinander zu binden. „Wir hatten hier heute einen sehr schönen Zunftmeisterempfang und einen supertollen Umzug. Das Wetter hat auch gut mitgemacht“, freute sich Zunftmeister Hajö Schuwerk am Nachmittag. Da war aber noch lange nicht Schluss: Kißlegg stand bis in die Abendstunden hinein närrisch Kopf – und feierte in Straßen, Gaststätten oder auch im Feuerwehrhaus genüsslich weiter.