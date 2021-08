Ein großer Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 30.07.2021 luden die Bezirksoberministranten des Allgäus gemeinsam mit Dekanatsjugendseelsorger Georg Wößner alle Ministrant:innen des Dekanats zum ersten Jugger-Turnier (gesprochen „dschagger“) auf den Sportplatz nach Kißlegg ein. Diesem Aufruf folgten fünf Mannschaften, die aus Wangen, Aitrach und Leutkirch kamen. „Wir freuen uns auf einen Tag voller Action, an dem wir alle eine neue Sportart ausprobieren können.“, sagte Georg Wößner zu Beginn der Veranstaltung. Nach einer kurzen Einweisung in die Spielregeln ging es in die Vorrunde. In spannenden Spielen konnten sich alle Mannschaften mit dem Juggern vertraut machen und erste Erfolge feiern. Das Ziel von Jugger ist es, den Ball aus der Mitte zu erobern und den eigenen Läufer auf dem Weg zum Tor („Mal“) zu schützen. Dazu sind die restlichen Spieler mit gepolsterten Stäben („Pompfen“) ausgestattet, mit denen sie ihre Gegner abschlagen können. Wer getroffen wurde, kniet ab und scheidet für einige Sekunden aus.

Nach einer kleinen Stärkung ging es in die Finalrunde. Im Endspiel um Platz Eins standen sich die Bezirksoberministranten und die Minis aus Niederwangen gegenüber. Dekanatsjugendreferentin Samanta Lutz eröffnete das Spiel mit einem lauten Ruf: „3, 2, 1, Jugger“ und ein spannendes und packendes Spiel nahm seinen Lauf. Am Ende konnten sich die Bezirksoberministranten durchsetzen und sozusagen einen Heimsieg feiern.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Teams. Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Jugger-Turnier!