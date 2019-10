Ein bunter Strauß an Liedern und schönen Melodien

„Bunt gemischt“ – unter diesem Motto stand das gemeinsame Herbstkonzert der Canto Classico (Liederkranz Kißlegg) mit dem Liederkranz Vogt am Samstagabend in der Mensa des Schulzentrums.

Seit 86 Jahren sind diese beiden Chöre Partner. Beide verbindet vor allem die Freude am Singen, die auch an diesem Konzertabend in einem bunten Strauß von Liedern und schönen Melodien stimmungsvoll zum Ausdruck kam.

Die beiden Chorleiter Matthias Walser (Liederkranz Kißlegg) und Joachim Hillebrand ( Liederkranz Vogt) hatten ein abwechslungsreiches Programm aus Volksliedern, Opernmelodien und modernen Evergreens zusammengestellt, das beim Publikum viel Anklang fand. Bernhard Ladenburger begleitete den Kißlegger Chor am Flügel.

Große und tiefe Gefühle

Nach der Begrüßung durch Vorstand Martin Peter eröffnete der Liederkranz Vogt die musikalische Reise mit dem „Lindenbaum“ von Franz Schubert und der „Rose“ von Amanda McBroom. Mächtig beeindruckend ist immer wieder das „Va, pensiero“ aus der Oper „Nabucco“ von Guiseppe Verdi, das der Chor beeindruckend und stimmgewaltig zur Aufführung brachte. Bunt gemischt auch das Liedprogramm von Canto Classico, zwischen besinnlich, sehnsuchtsvoll- melancholisch und fröhlich heiter. „Alt wie ein Baum“ der DDR-Rockgruppe „Puhdys“ kam beim Publikum genauso gut an wie „Der Weg“ von Herbert Grönemayer oder der Satz von Antonin Dvorak „Dieser Tag war schön“. Mit „Lass die Sonne in dein Herz“ von Ralph Siegel ging es in die Pause.

Von großen und tiefen Gefühlen zeugten die Lieder und Melodien im zweiten Teil des Konzertes, beispielsweise in der „Lorelei“ von Friedrich Silcher oder der „Barcarole“ von Jaques Offenbach. Die Zuhörer spürten das Schaukeln der Gondeln in Venedig wie auch den Frühlingswind mitten im Herbst in „Nun will der Lenz uns grüßen“. In dem ABBA-Evergreen „Thank you for the Music“ (1972) brachte Canto Classico den Dank für die Lieder treffend und gefühlvoll zum Ausdruck.

„Weit, weit weg“ hieß es dann sehnsüchtig in dem Mundartschlager von Hubert von Goisern, den der Liederkranz Vogt im Schlussteil des Konzertes anstimmte. Mit zwei Stücken von Johannes Brahms ging es in die Musik-Epoche der Romantik: „Sommerwinde wehen“ und „Guten Abend, gute Nacht.“ Mit einer Frage „Warum bist Du gekommen, wenn Du schon wieder gehst ?“ aus der berühmten Oper von Ruggero Leoncavallo klang das Konzert aus.