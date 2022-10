Ehrungen der ehrenamtlichen Helfer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Samstag im Oktober traf sich die Bereitschaft Kißlegg der Johanniter Oberschwaben/Bodensee zum Oktoberfest samt Jahresrückblick. In der passend geschmückten Fahrzeughalle gab es nach dem Fassanstich einige Ehrungen. So wurde etlichen Helfern das Corona-Leistungsabzeichen des Landesverbands für die Arbeit während der Pandemie verliehen. Zwei ehrenamtlichen bekamen die „Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille“ des Landes Nordrhein-Westfalen für ihren Hochwassereinsatz im Sommer 2021 verliehen. Abschließend wurde ein Leistungsabzeichen der Johanniter in Bronze und eines in Gold vergeben. Im Anschluss blickten die ehrenamtlichen auf das vergangene Jahr zurück und ließen den Abend gemeinsam bei gutem Barbecue ausklingen.

Mitmachen lohnt sich! Die Mitglieder des Ortsverbands engagieren sich unter anderem im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, bei den Helfern vor Ort in der Region und im Sanitätsdienst. Des Weiteren rücken sie mit ihrer Einsatzgruppe zu ad-hoc Einsätzen aus und stellen speziell geschulte Mitglieder für die psychosoziale Notfallversorgung. Das Team trifft sich jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Rettungswache Kißlegg am Obersee - am Strandbad.