Ehrenamtliche Helfer dringend gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erfreut über die zielführende Zusammenarbeit im Vorstand zeigte sich die Vorsitzende Doris Kurzhagen, die vor knapp einem Jahr als Vertreterin der evangelischen Kirchengemeinde gewählt wurde. Josef Matheis als 2.Vorstand stimmte dieser Einschätzung zu. Als Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe konnte Gaby Hüber in ihrem Bericht mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. 30 Helfer und Helferinnen sind in die vielfältigen Aufgaben der Abteilung eingebunden.

10 000 Kilometer Fahrdienste und 2200 Einsatzstunden im Jahr 2021 werden im Jahr 2022 bereits im Oktober erreicht. Hier wird der große Bedarf an Unterstützung für pflegebedürftige und ältere Mitbürger der Gemeinde Kißlegg sichtbar, der zunehmend schwieriger zu bewältigen ist. Dringend werden weitere Helfer und Helferinnen gesucht, die auf ihre Aufgabe umfassend vorbereitet werden und eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Heidi Kuon als Leiterin des Café Vergissmeinnicht sprach auch über die Freude, die der Umgang mit den an Demenz erkrankten Mitbürgern an den Treffen für die Helferinnen bringt. Jeden Montag gibt es im evangelischen Gemeindehaus in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit der Betreuung mit einem auf die Einschränkungen abgestimmten Programm.

Für den Freundeskreis Asyl berichtete Peter Killat über den Kleiderladen, der Anfang des kommenden Jahres in einer neuen Örtlichkeit weitergeführt werden kann. Die angebotenen günstigen Secondhand-Waren sind begehrt und ermöglichen durch die erwirtschafteten Gelder andere Projekte finanziell zu unterstützen. Die Unterstützung Geflüchteter durch Sprachunterricht ist wieder in den Fokus gerückt. Auch die Nachfrage nach Sachspenden ist groß und wird über einen Mailverteiler des Vereins organisiert.

Peter Reischmann stellte der Versammlung sein Angebot als Versichertenberater der Rentenversicherung vor. Beratung wird es zukünftig im Vereinsbüro geben.

Kassier Hans-Peter Mauch konnte in seinem Kassenbericht die Finanzen des Vereins darlegen. Die Kassenprüfer stellten fest, dass durch die gesteigerte Nachfrage nach Nachbarschaftshilfe die Anzahl der zu leistenden Arbeit für den Kassierer erheblich gestiegen sei. Mit der Wahl von Margret Kehle und der Bereitschaft von Hans-Peter Mauch, weiterhin die Arbeit des Kassiers zu übernehmen, ist die Vorstandschaft wieder vollständig besetzt.