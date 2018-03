Edeka in der Schlossstraße schließt am Samstag

Die Edeka-Filiale Hammer in der Schlossstraße schließt am Samstag, 31. März, wegen Geschäftsaufgabe. Die Filiale im Erlenweg hat weiterhin geöffnet.

Die Immobilie in der Schlossstraße ist schon seit Längerem an eine Kißlegger Investorengruppe verkauft worden, die Gemeinde ist auf der Suche nach einer geeigneten Nachnutzung. Mehrere Bürger hätten sich bereits beschwert, dass der letzte fußläufig erreichbare Supermarkt in der Ortsmitte wegfällt, erklärt Clemens Stadler von der Gemeindeverwaltung. Nähere Informationen, was in der Schlossstraße auf den Edeka folgen soll, könne die Gemeinde in Kürze mitteilen.