Unbekannte Täter sind in eine Zimmerei in Frickers bei Immenried eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilt, hebelten sie wohl in der Nacht zum Donnerstag ein verschlossenes Fenster auf und kamen so in das Büro der Zimmerei. Dort fanden sie Bargeld. Die Zimmerei verließen die Einbrecher allerdings, durch die Vordertür des Gebäudes, die war nämlich nicht abgeschlossen. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9844320.