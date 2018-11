Zum 25. Mal ist von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, der Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt im Neuen Schloss.

Geöffnet ist er am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am Sonntag ist auch der Nikolaus da und hat Geschenke für die Kleinen dabei. Organisiert wird der Markt vom Verkehrs- und Gewerbeverein.