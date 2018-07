Drei Stromausfälle in der Region Allgäu-Oberschwaben

Gleich in drei Orten ist heute Vormittag in der Region Allgäu-Oberschwaben das Licht ausgegangen: In Waldburg, Wolfegg und Kißlegg kam es laut der EnBW Stuttgart zu Stromausfällen, die eventuell zusammenhängen.

In Kißlegg ist die Ortsmitte vom Schlosspark Richtung Norden betroffen. Noch sind nicht alle Höfe und Weiler wieder angeschlossen. Was genau die Ursache für den Stromausfall war, ist laut einem Sprecher des Energieversorgers noch nicht klar. Es werde aber daran gearbeitet, den Stromausfall in allen drei Gemeinden zu beheben.

