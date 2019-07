Drei Kapellen gestalten einen gelungenen Stimmungsabend

Das Parkfest am Wochenende ist wieder ein Erfolg gewesen: „Super besucht, top Wetter“, lautete folglich das knappe Fazit von Musikverein-Chef Albert Schwarz. „Hier unter den Bäumen hinter dem Schloss lässt es sich bei warmen Temperaturen natürlich gut aushalten.“ Drei Kapellen sorgten für musikalische Unterhaltung. Den Auftakt machte am Samstag der Musikverein Kißlegg selbst mit dem Stimmungsabend. Auf einen ersten volkstümlichen Teil mit böhmisch-mährischer Blasmusik folgte eine Reise durch die Pop- und Rockgeschichte. Am Sonntag wurde das, wie Albert Schwarz es nannte, „sehr gemischte Publikum von jung bis alt“ von der Musikkapelle Sentenhart unterhalten. Die 25 Musiker haben das ganze Wochenende in Kißlegg verbracht. Mit dem Jugendblasorchester der Gemeinde waren bei der Nachmittagsunterhaltung dann junge einheimische Musiker an der Reihe. Foto: Paul Martin