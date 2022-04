Dokumentarfilm „Stangenbohnenpartei“ feiert Premiere

Der Dokumentarfilm „Die Stangenbohnenpartei“ feiert am 27. Mai in Kißlegg Premiere mit einer Foto-Ausstellung und einem Live-Konzert. Der Film gibt Einblicke in das Leben von Serena und Jared, ein Liebespaar mit Wurzeln in Amerika und Australien, das sich in Taiwan kennengelernt und 2015 in Deutschland niedergelassen hat. Als „The String Bean Party“ bilden die Beiden auch ein musikalisches Duo.

Auf ihrem Hof nahe der Kleinstadt Kißlegg im Allgäu leben Jared und Serena einen radikalen Lebensentwurf fernab von Mainstream und allgemeiner Hektik. Hier arbeiten sie an guten Songs und ertragreichen Ernten. Dabei gehört zu ihrem Selbstverständnis das Ideal einer bedingungslosen Grundnahrung für alle.

Ohne viel Aufhebens lässt das Paar die Kamera über 15 Monate an seinem Leben teilnehmen. Man fühlt sich gemütlich aufgehoben wie bei alten Bekannten, wenn die Beiden über ihre Arbeit im Garten plaudern, den Zuschauer zu Erledigungen mitnehmen und an ihren Konzerten teilnehmen lassen.

Die Beiden bauen Gemüse mit natürlichen Methoden und vollständig in Handarbeit an. Jeder darf vorbeikommen, um sich an der Feldarbeit zu beteiligen oder etwas von der Ernte mitzunehmen. So ist der Alltag auf dem Hof ein Stelldichein von Freunden, Bekannten und Sympathisanten. Die atmosphärischen Bilder sind durchweg unterlegt mit ihrer eigenen Musik.

Regisseur Paddy Schmitt arbeitet als Fotograf und Filmemacher vor allem für mittelständische Firmen und Tourismusverbände. In seinem Dokumentarfilm gibt es kein vorstrukturiertes Drehbuch und keine Eingriffe in die Szenerie.

Die 20 Kapitel des Films entstanden oft kurzfristig und führen uns mit den Protagonisten durch die Jahreszeiten. Trotz der durchweg gelassenen Stimmung bleibt man stets gespannt, was als nächstes passiert. “Die Stangenbohnenpartei” ist ein Film, der gut unterhält, aber auch dazu anregt, den eigenen Lebensentwurf zu hinterfragen.