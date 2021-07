Digitale Betriebserkundung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juli stand für die Klasse 8 der Werkrealschule Kißlegg ein besonderer Vormittag zur Berufsorientierung auf dem Programm. In einer digitalen Schnitzeljagd machten sich die Schüler:innen auf den Weg, die Arbeits- und Unternehmenswelt in Kißlegg zu erkunden. In Kleingruppen, ausgestattet mit einem Tablet, gingen die Jugendlichen die verschiedenen Stationen ab und beantworteten Fragen zu den teilnehmenden Unternehmen.

Die zuvor von Simone Laudon von SCHULEWIRTSCHAFT und Yvonne Walker, Projektleiterin Berufswahlkompass von BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH programmierte Actionbound-App bot die Grundlage für die Erkundung. Dank der Fotos und Fragen der beteiligten Firmen konnten die Teilnehmenden Wissenswertes über die Bewerbersituation vor Ort, Ferienjobs, Praktika und Ausbildungsrichtungen erfahren. Für jede Antwort gab es Punkte und die Schülergruppen traten in einem Wettbewerb gegeneinander an.

Von der Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG, die sich unter dem Stichwort „Menschen“ um die Förderung von jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben kümmert, wurde diese Aktion mit 2000 Euro und Preisen für die Gewinnergruppe und einem Eisgutschein für alle unterstützt.

Die Bildungspartner der Werkrealschule und die weiteren Unternehmen waren von der Idee begeistert, die Jugendlichen auf diesem Weg über ihr Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Zusätzlich lagen am Tag der Durchführung an der Firma Stengele Flyer aus und bei der Firma Rinninger durften sich die Schüler:innen ein Geschenk und ein Getränk abholen. Die Fragen zu den teilnehmenden Betrieben in Zaisenhofen wurden nach einer kleinen Stärkung im Kaffeehaus Gleis 9 von den Schüler:innen im Schloßpark beantwortet. Die Firma mbk hatte im Vorfeld kleine Preise gestiftet, die bei der Siegerehrung in der Mensa an die Gruppen verteilt wurden.

Die Schüler:innen waren mit großem Eifer und Teamgeist dabei und gaben der Aktion sehr gute Rückmeldungen. Der Wunsch nach einer weiteren Schnitzeljagd, z. B. in Zaisenhofen wurde von den beiden Organisatorinnen mit offenen Ohren gehört. Von Beginn an war die Idee da, diese Schnitzeljagd so zu konzipieren, dass sie jederzeit ausgebaut und angepasst werden kann.

Yvonne Walker von der BBQ gGmbH unterstützt seit zehn Jahren die Werkrealschule mit dem Projekt „Berufswahlkompass“. Ziel ist es, die jungen Menschen bei ihrer Berufswahl zu begleiten, Unterstützung beim Bewerbungen schreiben zu bieten und entsprechende Ausbildungsstellen zu finden.