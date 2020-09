Dieter Krattenmacher begibt sich auf Wahlkampftour

Dieter Krattenmacher stellt sich am Sonntag, 4. Oktober, den Kißleggern zur Wahl. Der 47-Jährige möchte erneut Bürgermeister werden und strebt seine dritte Amtszeit an. Einen Gegenkandidaten hat er nicht. Gleichwohl begibt er sich ab Freitag, 18. September, in der Gemeinde auf Wahltour.

Am Freitag lädt er um 17 Uhr ab dem Rathaus zu einem zweistündigen Rundgang durch die Ortsmitte. Krattenmachers Thema ist die „Zukunft der Altstadt“. Stationen sind laut Wahlbroschüre unter anderem Schloss, Löwen, Kirchmoos und Haus Walser.

Am Samstag, 19. September, steht um 14 Uhr ab dem Rathaus eine rund dreistündige „Radtour auf den Wegen der künftigen Mobilität in Kißlegg“ mit Haltepunkten an den Bahnübergängen St. Anna und Schloßstraße, Ortsumfahrung Kißlegg, Südspange und Becherhalde an.

Am 23. Mittwoch, 14 Uhr, lädt der Bürgermeister ab dem Eingang der Firma Rinninger zu einer zweistündigen Betriebsbesichtigung des Unternehmens ein. Thema: „Qualität aus Kißlegg für die Welt“.

Am Freitag, 25. September, trifft er sich um 17 Uhr mit Bürgern aus Waltershofen am dortigen Rathaus. Stationen des zweistündigen Rundgangs durch den Ort werden der Kindergarten, die Oskar-Farny-Halle und die Grundschule sein.

Am Samstag, 26. September, gibt es gleich zwei Termine. Zunächst um 11 Uhr beim beim Feneberg/Becherhalde, wenn es rund eine Stunde lang um die „Nahversorgung kompakt“ gehen soll. Auf der Agenda stehen eine Baustellenbesichtigung im neuen Feneberg-Markt und die Planvorstellung für das Seniorenzentrum Becherhalde. Ab 14 Uhr fragt Krattenmacher auf dem dortigen Schulhof: „Wo drückt in Immenried der Schuh?“

Den Abschluss des Veranstaltungsreigens bildet am Freitag, 2. Oktober, ab 14 Uhr am Rathaus Kißlegg eine etwa dreistündige Radtour zum „Miteinander von Kulturlandschaft und Naturschutz“. Stationen sind der Zeller See, der Bauernhofkindergarten Unterhaid, die Biogasblumen Oberhaid, die Renaturierung der Wolfegger Ach und Finkenmoos bei Unterriedgarten.

Dieter Krattenmacher weist auf mögliche coronabedingte Änderungen hin und bittet, die Hygieneauflagen zu beachten. Weitere Infos: