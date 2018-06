Rund 150 Liter Dieselkraftstoff haben Diebe erbeutet. Bereits am vergangenen Wochenende pumpten sie den Tank eines in der Siemensstraße abgestellten Lastwagens komplett leer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten die Täter den abgeschlossenen Tankdeckel geknackt. Auf dem frei zugänglichen Firmenareal machten sich die Täter außerdem noch an einem weiteren Lastwagen zu schaffen, blieben dort aber ohne Erfolg.