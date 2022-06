Die Zimmerschützengilde Kißlegg investiert in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juni trafen sich die Mitglieder der Zimmerschützengilde Kißlegg zur diesjährigen Generalversammlung im Schützenhaus. Die durchgeführten Teilwahlen brachten Veränderungen mit sich. Andrea Stark-Engelhardt wird als Vorsitzende der Gilde im Amt bestätigt. Hubertus Buchholz wird neuer Schriftführer der Zimmerschützengilde. Jochen Reck bleibt 1. Jugendleiter. Michael Frick ist weiterhin 1. Haus- und Gerätewart. Bernd Keppler wird 1. Beisitzer. Außerdem wurde Ehrenmitglied Herbert Sontheim für 60 Jahre und Hubert Mast für 40 Jahre Mitgliedschaft vom Württembergischen Schützenverband sowie dem Deutschen Schützenbund mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde ausgezeichnet. Mit Günter Sigg und Josef Uhland wurden außerdem zwei verdiente Mitglieder der Zimmerschützengilde Kißlegg zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die Vorsitzende Andrea Stark-Engelhardt begrüßte die Anwesenden und informierte mit ihrem Jahresbericht über das vergangene Vereinsjahr. Deutlich wurde, dass auch 2021 geprägt war vom Verzicht auf viele sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen. Trainings- und Schießbetrieb fand nur sehr eingeschränkt und unter Hygienekonzept statt. Das Straßenfest, Grillfest, Bürgerschießen und Jahresabschlussfeier wurden coronabedingt abgesagt. Einzig und allein die Mitgliederversammlung 2021 konnte als Vereinsveranstaltung durchgeführt werden.

Das Ausschussgremium tagte virtuell und in Präsenz wo möglich und organisierte so weiterhin die anstehenden Aufgaben und Planungen der Gilde. Auf sportlicher Ebene gab es coronabedingt auch 2021 mehr oder weniger keine Aktivitäten, über die berichtet werden könnte. Damit die Mitglieder aber auch in Zukunft weiterhin ihre Treue zum Verein halten und unter besten Bedingungen trainieren und Wettkämpfe abhalten können, investiert man in eine elektronische Standanlage im Luftdruckbereich, die in naher Zukunft dann auch gerne von Neumitgliedern genutzt werden darf, die jederzeit herzlich willkommen sind. Energetisch wird auch ein Teil der Heizung modernisiert. Insgesamt investiert die Gilde einen Betrag von mindestens 25 000 Euro in die Zukunft des Vereins. Die Vereinsführung blickt mit positiven Gedanken nach vorne und erhofft sich durch diese Investitionen weiterhin ein interessanter Treffpunkt für Schießsport und geselliges, für Jung bis Alt, zu bleiben.