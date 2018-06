Die Ritter erobern Kißlegg

Noch drei Wochen, dann erobern die Ritter das beschauliche Kißlegg: Von Samstag, 26. Mai, bis Montag, 28. Mai, kämpfen die holden Helmträger rund ums Neue Schloss mit Axt und Schwert, stärken sich mit leckerem Schwein am Spieß, erholen sich bei Dudelsack-Klängen, Gaukelei und Feuerspektakulum und versetzen den Flecka drei Tage lang zurück ins Mittelalter. „Mittelalterliche Tage“, nennt sich das denn auch, wozu der Kißlegger Fanfarenzug über Pfingsten einlädt. Kißlegg soll möglichst authentisches Lagerleben erleben, erzählt Harald Kuhnle, der beim Fanfarenzug den organisatorischen Helm aufhat – und macht keinen Hehl daraus: die alle fünf Jahre stattfindende Sause ist der absolute Höhepunkt im Fanfarenzug-Jahr.

15 bis 20 Zug-Mitglieder sind seit Monaten am Planen, Organisieren, Bestellen, Telefonieren und Zusammenstellen. „Die Veranstaltung ist so groß, dass die Vorbereitung wirklich umfangreich ist“, so Kuhnle.

Mittlerweile steht das Programm und mit ihm die Liste derer, die das authentische Mittelalter-Flair nach Kißlegg tragen sollen: „Die Rittergruppe Herold kommt, Hexe Roxana auch, dazu Landesknechtgruppen und Musiker aus ganz Deutschland. Ein Highlight wird sicher auch der Zirkus Meer aus Österreich sein“, blickt Kuhnle voraus. Sie alle werden die drei Tage über ihre Kunst darstellen und hoffen wie die Organisatoren vom Fanfarenzug auf regen Zulauf der Bürger. „Letztes Mal war das Gelände fast rund um die Uhr voll. Wäre schön, wenn’s wieder so wäre“, sagt Harald Kuhnle.

Die Besucher bekämen für den Eintritt auch einiges geboten. Zum Beispiel den samstägigen Umzug, an dem 400 bis 500 Kinder teilnehmen. Oder die Magische Nacht mit allerlei Magie und Zauberei. Auch das Feuerspektakulum soll laut Kuhnle zur echten Schau werden. Ganz zu schweigen vom großen Kampf der Ritter um Kißlegg am Montag. „Übrigens: Die Besucher sollen nicht erschrecken, wenn sie einen der Wallenstein-Bettler sehen. Die gehören zum Programm“, so Kuhnle.

Möglich sei eine solche Veranstaltung nur dank der Hilfe vieler Freunde, versichert er. So würden andere Kißlegger Vereine beispielsweise allerlei Kulinaritäten anbieten. Auch die Fanfarenzüge aus den Ortschaften sowie bunte Festwägen sollen für gute Stimmung sorgen.