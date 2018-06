Die Perspektive genießen und anderen eine bieten

Eine weitläufige Panoramaperspektive bietet sich auf Kißleggs höchster Erhebung, der 739 Meter hohen „Buschel“ an. Genießen konnten die Aussicht am Sonntag die 109 Läufer, die beim „Wandern für die Andern“ die Tour drei gewählt hatten. Bei der Veranstaltung ging es aber nicht nur um die schöne Perspektive auf die Heimat, sondern auch darum, Menschen in der Ferne eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die Erlöse der Spendenwanderungen fließen in eine Schule und ein Ausbildungszentrum in Benin.

Mit 272 Wanderern wurden alle Erwartungen übertroffen. „Wir machen das aber nicht nur am wirtschaftlichen Erfolg fest“, erklärte Klaus Edele, Vorsitzender des veranstaltenden Freundeskreises Liweitari. Eben dieser wirtschaftliche Erfolg sei aber auch da, wie hoch konnte am Sonntagnachmittag aber noch nicht gesagt werden. „Es ist einfach toll, dass so viele Menschen da sind und auf die Arbeit da unten aufmerksam werden“, lautet das Fazit des Liweitari-Chefs.

Tour über sieben Kilometer

Einiges geboten wurde auf der sieben Kilometer langen Tour zwei durchs Burgermoos: Die Erzieherinnen des Naturkindergartens zeigten hier ihre Plätze und Bauwagen, außerdem konnten Wildschweine „gejagt“ und ein Sinnespfad erkundet werden. Gemeistert wurde die sieben Kilometer lange Strecke sprichwörtlich von Jung und Alt. Tatsächlich waren nicht nur Kindergärten, sondern auch ein Rollatornutzer im Wald unterwegs.

„Man muss so was doch unterstützen, wenn das schon mal in Kißlegg ist“, findet Sieglinde Rebstock. Mit ihrem Mann zusammen hat sie sich für die längste der drei Touren entschieden und nach knapp zwei Stunden die Buschel erreicht. „Die Tour ist einfach wunderschön gewählt“, meint Franz Rebstock. Ähnlich zog auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher Bilanz: „Diese Wanderung gehört zu den Highlights im württembergischen Allgäu und darüber hinaus.“

Die jungen Damen vom schwäbischen Albverein, die den Kontrollpunkt in der Nähe der Buschel betreuten, versorgten die Läufer nicht nur mit Getränken, sondern trällerten auch das eine oder andere Wanderlied, bevor es weiter zum Aussichtspunkt ging. Dort angekommen erzählten Heinrich Wiltsche und Xaver Rogg den Teilnehmern allerlei Wissenswertes – von der Entstehung der Kißlegger „Toteis-Seeen“ bis hin zu den Sagen rund um die nahe gelegene Teufelsfurt. „Zurzeit ist das wie ein Boom. Die Leute wollen mehr wissen über ihre Heimat“, stellte Wiltsche fest.

Eine ausgelassene Atmosphäre herrschte indes am Start- und Zielpunkt auf dem Gelände der SG Kißlegg. Musikalisch in Empfang genommen wurden die Wanderer vormittags von „den Steibisbergern“ und nachmittags von afrikanischen Trommelklängen. Klaus Weiland, Kassier des Vereins Liweitari, ist es wichtig, dass die Spenden, welche die Läufer in selbstgewählter Höhe geben, auch tatsächlich im afrikanischen Benin ankommen. „Unser eigener Verwaltungsaufwand macht etwa 0,017 Prozent aus – also praktisch nichts.“

Vorstandskollege Klaus Edele könnte sich übrigens eine Wiederholung des Wanderns für die Andern vorstellen. „Wann und in welcher Form hängt natürlich von den mitarbeitenden Vereinen ab.“ Das wären zum Beispiel die SG Kißlegg und die Schützengilde. Ihnen gilt Edeles Dank. „Einer allein kann halt eine Idee haben, aber letztendlich kann man nur gemeinsam was machen.“