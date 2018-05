Die Narren sind los

Die 5. Jahreszeit geht auch bei uns dem Höhepunkt entgegen. In zahlreichen Städten und Gemeinden der Region haben die Narren das Zepter übernommen - hier finden Sie einen Überblick.

In Friedrichshafen plündern sie die Stadtkasse, in Weingarten entflieht der OB über einen Skilift, in Ravensburg erzählt der OB Witze. Die närrischen Eindrücke im Video.